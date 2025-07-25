Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»

Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж намерен признать палестинское государство в сентябре.
«Как умно! Если Макрон может просто объявить о существовании государства, возможно, Великобритания может объявить Францию британской колонией», - написал Хакаби.
В другой своей публикации посол отмечает: «В одностороннем «заявлении» Макрона о палестинском государстве не говорилось, где оно будет. Теперь я могу эксклюзивно сообщить, что Франция предложит Лазурный берег, а новое государство будет называться «Франк-ан-Стин».
*** 10:33
Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, назвав его «пощечиной жертвам 7 октября».
«Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона по признанию палестинского государства. Это безрассудное решение лишь подпитывает пропаганду ХАМАС и мешает установлению мира. Это пощечина жертвам событий 7 октября», — заявил Рубио в соцсети X.
Ранее Макрон сообщил, что Франция намерена официально признать Палестину на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН. По данным The Telegraph, французский лидер также оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, убеждая его последовать примеру Парижа.
Замглавы Палестинской автономии Хусейн аш-Шейх поблагодарил Макрона за готовность сделать этот шаг.
*** 10:20
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство не допустит создания палестинского государства, поскольку считает его «угрозой своей безопасности».
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину.
«Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля. Мы все едины, чтобы предотвратить эту серьезную опасность», — написал Кац в соцсети X.
По его словам, намерение Макрона признать Палестину — это «позор и капитуляция перед терроризмом». Министр добавил, что «вместо того чтобы поддержать Израиль в это трудное время, президент Франции работает над его ослаблением».
Ранее Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция «готова признать палестинское государство» в координации с другими странами и в подходящий момент.