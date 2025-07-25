Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»

Посол США в Израиле Майк Хакаби высмеял заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж намерен признать палестинское государство в сентябре. «Как умно! Если Макрон может просто объявить о существовании государства, возможно, Великобритания может объявить Францию британской колонией», - написал Хакаби. В другой своей публикации посол отмечает: «В одностороннем «заявлении» Макрона о палестинском государстве не говорилось, где оно будет. Теперь я могу эксклюзивно сообщить, что Франция предложит Лазурный берег, а новое государство будет называться «Франк-ан-Стин».

*** 10:33 Госсекретарь США Марко Рубио резко осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, назвав его «пощечиной жертвам 7 октября». «Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона по признанию палестинского государства. Это безрассудное решение лишь подпитывает пропаганду ХАМАС и мешает установлению мира. Это пощечина жертвам событий 7 октября», — заявил Рубио в соцсети X. Ранее Макрон сообщил, что Франция намерена официально признать Палестину на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН. По данным The Telegraph, французский лидер также оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, убеждая его последовать примеру Парижа. Замглавы Палестинской автономии Хусейн аш-Шейх поблагодарил Макрона за готовность сделать этот шаг.

*** 10:20 Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что еврейское государство не допустит создания палестинского государства, поскольку считает его «угрозой своей безопасности». Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину.