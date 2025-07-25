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Камбоджа и Таиланд воюют по-серьезному

видео; обновлено 14:14
14:14 1782

Военно-воздушные силы (ВВС) Таиланда применили истребители F-16 для нанесения авиаударов по позициям камбоджийских вооруженных сил в приграничных районах. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление таиландских ВВС.

Как отмечается, удары по целям в окрестностях храмовых комплексов Прэахвихеа, Та Муен Том и Пху Макуа нанесены в ответ на применение Камбоджей тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории Таиланда. В ведомстве указали, что все истребители благополучно вернулись на место базирования после выполнения задания.

* * * 10:26

В результате боевых столкновений на границе Таиланда и Камбоджи погибли 15 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.

По данным военных, утром камбоджийские силы вновь применили реактивные системы залпового огня «Град». Бои на границе продолжаются.

Как сообщает Bangkok Post, более 100 тысяч жителей приграничных районов покинули свои дома. «Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены почти в 300 временных мест размещения», — отмечает издание.

В свою очередь, управление по разминированию при правительстве Камбоджи обвинило тайскую армию в применении кассетных боеприпасов.

Обстановка на границе между Таиландом и Камбоджей 24 июля резко обострилась. Причиной послужил спор из-за участка границы. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.

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