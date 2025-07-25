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Китай сделал свой выбор

10:46 1368

Президент Китая Си Цзиньпин в очередной раз продемонстрировал стратегическое дистанцирование от Европейского союза, отказавшись от участия в нынешнем саммите ЕС-Китай в Брюсселе, несмотря на его символическое значение - 50-летие двусторонних отношений. Вместо этого встречу сократили до однодневного формата в Пекине, пишет The Telegraph.

На фоне растущего напряжения в отношениях между ЕС и Китаем, связанного с торговлей, санкциями и войной в Украине, Си Цзиньпин заявил европейским лидерам, что Европа должна «сделать правильный стратегический выбор». Но его собственный выбор уже сделан, и он явно не в пользу ЕС.

Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, открыто обвинили Китай в фактическом содействии военной экономике России. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых Москва не смогла бы поддерживать интенсивность боевых действий. ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний за поставки компонентов для оружия.

Параллельно, как сообщила украинская разведка, на поле боя обнаружены новейшие китайские технологии - от лазерной системы «Тихий охотник», ослепляющей украинские дроны, до компонентов, составляющих основу беспилотников-«приманок». По оценкам США, Китай поставляет около 80% критических материалов двойного назначения, необходимых России.

Эти действия окончательно уничтожили образ Китая как нейтрального игрока. Пекин занял четкую позицию: поддержка Москвы в войне - инструмент для сдерживания США, и жертвами этой геостратегии стала Европа.

Министр иностранных дел Китая Ван И прямо заявил, что Китай не может допустить поражения России. Эта риторика, подкрепленная фактами, подтверждает, что Европа имеет дело не с партнером, а с системным соперником.

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