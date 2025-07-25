Бои между курдами и сирийцами

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в сирийских силовых структурах.

Курдская террористическая организация PKK/YPG взяла в плен 11 военнослужащих сирийской армии в районе города Дейр-Хафир на северо-западе Сирии.

Отмечается, что военных задержали после того, как они сбились с курса и оказались на контрольно-пропускном пункте, контролируемом YPG.

Сообщается, что в этом районе регулярно происходят вооруженные столкновения между подразделениями сирийской армии и курдскими формированиями.