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Бои между курдами и сирийцами

10:43 1499

Курдская террористическая организация PKK/YPG взяла в плен 11 военнослужащих сирийской армии в районе города Дейр-Хафир на северо-западе Сирии.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в сирийских силовых структурах.

Отмечается, что военных задержали после того, как они сбились с курса и оказались на контрольно-пропускном пункте, контролируемом YPG.

Сообщается, что в этом районе регулярно происходят вооруженные столкновения между подразделениями сирийской армии и курдскими формированиями.

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