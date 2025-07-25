Российский самолет подал сигнал тревоги

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи из Новосибирска, развернулся по направлению к аэропорту вылета, следует из данных Flightradar.
Борт уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области.
По данным Mash Siberia, самолет сжигает топливо, чтобы приземлиться в аэропорту. Причина возврата — неполадки в воздушном судне.
Экипаж пассажирского самолета, выполнявшего рейс Новосибирск - Сочи, сообщил о возможной разгерметизации после взлета и решил вернуться в аэропорт вылета.