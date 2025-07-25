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Германия хочет создать самую сильную армию в Европе

11:04 704

Германия планирует сформировать самую мощную армию в Европе за счет привлечения добровольцев и ежегодного увеличения числа обученных резервистов.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, правительство Германии намерено привлекать до 40 тысяч новых резервистов ежегодно до 2031 года.

Ожидается, что в конце августа Кабинет министров представит соответствующий законопроект. Согласно документу, добровольцы за прохождение военной подготовки будут получать компенсацию в размере 2 тысяч евро, а по ее завершении автоматически зачисляться в резерв.

Кроме военной подготовки, будущим резервистам предложат языковые курсы и возможность получить водительские права. Срок начального этапа обучения составит полгода с возможностью продления по желанию.

Уже в 2025 году планируется привлечь около 15 тысяч резервистов, а в последующие годы увеличивать набор на 3–5 тысяч человек ежегодно.

По данным FT, власти надеются, что значительная часть прошедших подготовку изъявит желание продолжить службу в армии на профессиональной основе. В настоящее время численность профессиональных военных в Германии составляет около 182 тысяч человек, а в перспективе Берлин планирует увеличить эту цифру до 260 тысяч.

Для сравнения: Франция намерена увеличить численность резервистов с 40 до 100 тысяч.

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что Германия должна нарастить общую численность войск — как действующих, так и резервистов — до 460 тысяч человек.

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