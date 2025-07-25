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Переговоры Ирана и «евротройки» в Стамбуле

11:32 307

В пятницу, 25 июля, в Стамбуле начались переговоры между представителями Ирана и «европейской тройки» — Великобританией, Францией и Германией. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Иранскую делегацию на переговорах представляют заместители министра иностранных дел Маджид Тахтраванчи и Казим Гарибабади. Европейскую сторону — дипломаты на уровне заместителей глав МИД.

Группа E3 является участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения по иранской ядерной программе. Предыдущая встреча на аналогичном уровне состоялась в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились продолжать контакты в рамках диалога, параллельного непрямым переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

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