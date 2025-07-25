Переговоры Ирана и «евротройки» в Стамбуле

В пятницу, 25 июля, в Стамбуле начались переговоры между представителями Ирана и «европейской тройки» — Великобританией, Францией и Германией. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Встреча проходит за закрытыми дверями.
Иранскую делегацию на переговорах представляют заместители министра иностранных дел Маджид Тахтраванчи и Казим Гарибабади. Европейскую сторону — дипломаты на уровне заместителей глав МИД.
Группа E3 является участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения по иранской ядерной программе. Предыдущая встреча на аналогичном уровне состоялась в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились продолжать контакты в рамках диалога, параллельного непрямым переговорам между Тегераном и Вашингтоном.