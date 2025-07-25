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Зеленский о встрече с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо $65 млрд в год для покрытия ключевых оборонных и бюджетных расходов. Из этой суммы $40 млрд составляет дефицит бюджета, а еще $25 млрд требуется на производство вооружений — прежде всего дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, Украина уже начала работу над решением этих задач и ведет переговоры с западными партнерами. В частности, Зеленский поручил подготовить соглашение на сумму $10–30 млрд с США по закупке дронов, произведенных на территории Украины. Кроме того, он планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат украинским военнослужащим.

Президент Украины подчеркнул, что ранее европейские страны отказывались выделять средства на оплату труда военных, предоставляя лишь оружие. Однако, по его словам, украинские солдаты сами являются «оружием, которое защищает всех».

«Ракеты, дроны, РЭБ — это направление на $25 млрд. Это уже $65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал», — отметил Зеленский и перечислил лидеров европейских стран и институты, к которым обратился за поддержкой.

Глава государства также заявил, что украинцы хотят окончания войны, и, по его мнению, этот процесс начинается со встречи лидеров Украины и России.

«По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они (россияне) сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — пояснил Зеленский.

Киев официально получил подтверждение от Германии и от Норвегии на системы ПВО, идет работа с Нидерландами, сообщил Зеленский.

Украинский президент добавил, что перед страной стоит задача найти деньги на все десять систем. Также, по словам Зеленского, «с вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть».

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