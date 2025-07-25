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Азербайджанская команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футзалу среди студентов

11:48 229

Чемпионат Европы по футзалу среди студентов проходит в Загребе (Хорватия) с 17 по 25 июля.

В этих играх нашу страну представляет команда Азербайджанской академии спорта, победитель сезона 2024/2025 Студенческой лиги Азербайджана. Наша команда обыграла в полуфинале сильную сборную Испании со счетом 5:1 и вышла в финал.

Отметим, что участие команды в чемпионате Европы организовано общественным объединением «Федерация студенческого футбола Азербайджана» при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской академии спорта.

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