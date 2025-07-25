USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института

11:53 232

ТуранБанк, будучи одним из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, продолжает успешное сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Банк подписал новое кредитное соглашение с престижным фондом Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF, управляемым ведущей швейцарской инвестиционной компанией BlueOrchard Finance.

Согласно соглашению, фонд Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF выделил ТуранБанк синтетический кредит в национальной валюте в размере 5 миллионов долларов США сроком на три года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в нашей стране, особенно в регионах, в соответствии со стратегическими целями банка по повышению конкурентоспособности и финансовой доступности, тем самым еще больше расширяя доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в национальной валюте и способствуя развитию предпринимательской среды. 

ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания, имеет 22 точки продаж и занимает важное место в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству предоставляемых услуг. Банк успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. ТуранБанк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и другими по проектам малого и среднего бизнеса, тем самым оказывая существенную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора.

Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 892
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 7715
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 2903
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 233
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 1051
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 2291
Бои между курдами и сирийцами
Бои между курдами и сирийцами
10:43 1508
Украинцы атаковали российские заводы
Украинцы атаковали российские заводы видео
10:15 2536
О чем договорились Израиль и Сирия?
О чем договорились Израиль и Сирия? обновлено 11:15
11:15 1812
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6269
Михаил Гусман уволен из ТАСС
Михаил Гусман уволен из ТАСС
24 июля 2025, 22:46 11427

ЭТО ВАЖНО

Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 892
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 7715
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 2903
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 233
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 1051
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 2291
Бои между курдами и сирийцами
Бои между курдами и сирийцами
10:43 1508
Украинцы атаковали российские заводы
Украинцы атаковали российские заводы видео
10:15 2536
О чем договорились Израиль и Сирия?
О чем договорились Израиль и Сирия? обновлено 11:15
11:15 1812
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6269
Михаил Гусман уволен из ТАСС
Михаил Гусман уволен из ТАСС
24 июля 2025, 22:46 11427
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться