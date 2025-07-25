ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института

Банк подписал новое кредитное соглашение с престижным фондом Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF, управляемым ведущей швейцарской инвестиционной компанией BlueOrchard Finance.

Согласно соглашению, фонд Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund SCSp SICAV-RAIF выделил ТуранБанк синтетический кредит в национальной валюте в размере 5 миллионов долларов США сроком на три года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в нашей стране, особенно в регионах, в соответствии со стратегическими целями банка по повышению конкурентоспособности и финансовой доступности, тем самым еще больше расширяя доступ субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам в национальной валюте и способствуя развитию предпринимательской среды.

ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания, имеет 22 точки продаж и занимает важное место в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству предоставляемых услуг. Банк успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. ТуранБанк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и другими по проектам малого и среднего бизнеса, тем самым оказывая существенную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора.