USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон

11:52 896

Законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам, предусматривает, что сотрудников с родственниками в России будут проверять на детекторе лжи раз в два года, рассказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля, сообщили украинские СМИ. 

Речь идет о законопроекте, внесенном в Верховную Раду Украины самим Зеленским 24 июля. Документ призван вернуть независимость двум институциям — Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). 22 июля Верховная Рада одобрила, а Зеленский подписал закон, который фактически подчиняет НАБУ и САП офису генпрокурора.

В новом законопроекте, по словам президента Украины, предусмотрены меры, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния.

Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос, почему не обсудил первоначальный закон об антикоррупционных органах до того, как подписал его. «Наверное, нужно было вести диалог. Всегда нужно общаться. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая главная проблема — война. Главный враг — Россия», — заявил президент Украины.

После принятия закона, лишающего НАБУ и САП независимости, жители Киева, Одессы, Львова, Харькова и других городов Украины два дня подряд выходили на протесты, требуя наложить вето на закон. Зеленский сказал, что мнение протестующих было услышано.

«Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали», — сказал Зеленский.

Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 897
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 7715
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 2905
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 235
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 1051
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 2293
Бои между курдами и сирийцами
Бои между курдами и сирийцами
10:43 1509
Украинцы атаковали российские заводы
Украинцы атаковали российские заводы видео
10:15 2537
О чем договорились Израиль и Сирия?
О чем договорились Израиль и Сирия? обновлено 11:15
11:15 1813
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6271
Михаил Гусман уволен из ТАСС
Михаил Гусман уволен из ТАСС
24 июля 2025, 22:46 11428

ЭТО ВАЖНО

Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 897
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 7715
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 2905
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 235
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 1051
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 2293
Бои между курдами и сирийцами
Бои между курдами и сирийцами
10:43 1509
Украинцы атаковали российские заводы
Украинцы атаковали российские заводы видео
10:15 2537
О чем договорились Израиль и Сирия?
О чем договорились Израиль и Сирия? обновлено 11:15
11:15 1813
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6271
Михаил Гусман уволен из ТАСС
Михаил Гусман уволен из ТАСС
24 июля 2025, 22:46 11428
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться