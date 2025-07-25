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Завтра жарко

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В субботу, 26 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится юго-западным. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 33-37° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем - 40-45%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, местами ливневые, грозы, град. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-40°, в горах ночью 10-15, днем - 22-26° тепла.

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