Завтра жарко

В субботу, 26 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится юго-западным. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 33-37° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем - 40-45%.
В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, местами ливневые, грозы, град. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-40°, в горах ночью 10-15, днем - 22-26° тепла.