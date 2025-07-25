Взрыв прогремел в многоэтажном доме в России: есть погибшие

Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного дома в Саратове, сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС.

Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Саратове, отмечает агентство, ссылаясь на оперативные службы. Там отметили, что обрушение произошло с 10-го по первый этажи.

Как сообщает Mash, под завалами могут находиться люди. Из-за взрыва газа повреждены более 30 квартир, пишет телеграм-канал. Также сообщается, что взрыв повредил также соседние дома и несколько припаркованных автомобилей.