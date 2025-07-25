Посол Израиля: В Баку еврею безопаснее, чем в Париже

Еврейская община Азербайджана ощущает себя в большей безопасности, чем их соотечественники в европейских столицах. Об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик во время своего последнего брифинга перед завершением дипломатической миссии.

«Для меня было приятным сюрпризом увидеть, насколько евреи в Баку чувствуют себя в безопасности. Даже больше, чем на улицах Бейрута и Парижа. В 2019 году, когда я впервые встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он сказал, что гордится тем, что еврей может ходить по улицам Баку безопаснее, чем в Париже. Он был прав тогда и тем более сегодня», - подчеркнул посол.