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Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…

13:19 1446

Завершающий свою дипломатическую миссию в Азербайджане посол Израиля Джордж Дик рассказал на пресс-конференции о своих впечатлениях от поддержки азербайджанцами израильтян после резни 7 октября.

«Когда я только приехал, почти каждая встреча заканчивалась словами надежды: «Однажды мы встретимся в Шуше». Сегодня, благодаря освобождению Карабаха в ходе 44-дневной Отечественной войны, каждый азербайджанец снова может пройти по карабахской земле — от Шуши до Лачина.

Для меня было честью стать первым израильским послом, посетившим Шушу и увидевшим ее великолепие, побывать среди руин Физули, у целебных вод Истису в Кельбаджаре, наблюдать за восстановлением Агдама, познакомиться с впечатляющей «умной деревней» Агалы в Зангилане и полюбоваться живописными холмами Лачина.

Я поздравляю Азербайджан с этим историческим достижением. Израиль был одной из немногих стран, которая выразила полную и непоколебимую поддержку территориальной целостности Азербайджана — не только словами, но и делами. Ведь настоящая дружба проверяется не тогда, когда легко, а тогда, когда трудно.

Но свобода дается ценой, которую мы никогда не должны забывать. Я стоял в Гяндже, когда падали ракеты. Я видел слезы по Артуру Маякову — всего 13 лет, погибшему во сне.

И я никогда не забуду ту солидарность, которую проявили после 7 октября. Азербайджанцы несли цветы и свечи.

Эта дружба между нашими народами уходит корнями вглубь веков. Ей уже много столетий. Это наследие Льва Ландау, Национального героя Альберта Агарунова, Вахида Азизова, отдавшего жизнь в Первой Карабахской войне, и его внука, Лиора Азизова, погибшего, защищая израильские деревни 7 октября», - рассказал посол.

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