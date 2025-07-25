USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками

13:27 1934

Турпоток из Израиля в Азербайджан увеличится, заявил посол еврейского государства в Баку Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной завершению его дипломатической миссии.

«В 2025 году мы ожидаем побить рекорд в 50 000 израильских туристов (в Азербайджан), а возможно, и удвоить это число. Сегодня AZAL выполняет два прямых рейса в день — 14 рейсов в неделю. Это беспрецедентно.

SOCAR осуществила стратегические инвестиции в Израиле, приобретя 10% одной из наших крупнейших газовых месторождений и выиграв тендер на разведку газа в Зоне I у нашего побережья.

Национальная водная компания Израиля тесно сотрудничает с азербайджанским водным ведомством.

Технион (Израильский технологический институт) открыл в Баку центр по подготовке специалистов в области кибербезопасности.

Израильская компания строит спутники для Азербайджана.

Другая компания построила в Евлахе крупнейшую в регионе фабрику по выведению цыплят.

Молочная ферма — крупнейшая на Кавказе — создается под Шемахой при участии израильских специалистов.

А в Алятской свободной экономической зоне израильская фармацевтическая компания открыла ультрасовременный завод.

И это лишь часть истории.

Наши связи основаны не только на экономике — они глубоко гуманитарные.

После Второй Карабахской войны израильские офтальмологи лечили раненых азербайджанских солдат. Один из них, Ариф, потерявший зрение, вновь обрел его благодаря донорской роговице израильской женщины.

Пять педиатрических медицинских делегаций по приглашению Фонда Гейдара Алиева бесплатно лечили десятки азербайджанских детей.

Только вчера моя супруга Анна и я открыли обновленную игровую комнату в приюте «Чистый мир» для женщин и сирот, наполнив ее книгами, игрушками и радостью.

И это тоже наш способ сказать спасибо», - сказал посол.

Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 327
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 537
Масштабная спецоперация Сирии и Турции
Масштабная спецоперация Сирии и Турции видео
13:57 895
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
13:27 1935
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
13:19 1448
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 3230
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 8646
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 3865
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 543
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 2201
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 3389

ЭТО ВАЖНО

Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 327
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 537
Масштабная спецоперация Сирии и Турции
Масштабная спецоперация Сирии и Турции видео
13:57 895
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
13:27 1935
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
13:19 1448
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 3230
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 8646
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 3865
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 543
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 2201
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 3389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться