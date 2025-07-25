Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками

Турпоток из Израиля в Азербайджан увеличится, заявил посол еврейского государства в Баку Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной завершению его дипломатической миссии.

«В 2025 году мы ожидаем побить рекорд в 50 000 израильских туристов (в Азербайджан), а возможно, и удвоить это число. Сегодня AZAL выполняет два прямых рейса в день — 14 рейсов в неделю. Это беспрецедентно.

SOCAR осуществила стратегические инвестиции в Израиле, приобретя 10% одной из наших крупнейших газовых месторождений и выиграв тендер на разведку газа в Зоне I у нашего побережья.

Национальная водная компания Израиля тесно сотрудничает с азербайджанским водным ведомством.

Технион (Израильский технологический институт) открыл в Баку центр по подготовке специалистов в области кибербезопасности.

Израильская компания строит спутники для Азербайджана.

Другая компания построила в Евлахе крупнейшую в регионе фабрику по выведению цыплят.

Молочная ферма — крупнейшая на Кавказе — создается под Шемахой при участии израильских специалистов.

А в Алятской свободной экономической зоне израильская фармацевтическая компания открыла ультрасовременный завод.

И это лишь часть истории.

Наши связи основаны не только на экономике — они глубоко гуманитарные.

После Второй Карабахской войны израильские офтальмологи лечили раненых азербайджанских солдат. Один из них, Ариф, потерявший зрение, вновь обрел его благодаря донорской роговице израильской женщины.

Пять педиатрических медицинских делегаций по приглашению Фонда Гейдара Алиева бесплатно лечили десятки азербайджанских детей.

Только вчера моя супруга Анна и я открыли обновленную игровую комнату в приюте «Чистый мир» для женщин и сирот, наполнив ее книгами, игрушками и радостью.

И это тоже наш способ сказать спасибо», - сказал посол.