ВОЗ встревожена: по миру распространяется опасный вирус

По данным ВОЗ, заболевание уже распространено в 119 странах. Теоретически заразиться могут 5,6 миллиарда человек.

В городе Фошань (провинция Гуандун) с населением в один миллион человек, по данным китайского государственного телевидения, уже зарегистрировано 2 659 случаев заболевания. Для его лечения выделены 53 больницы города. Все зарегистрированные случаи заболевания протекают в легкой форме.

Распространение вируса на юге Китая побудило Пекин выступить с предупреждением. В заявлении властей говорится, что с ростом международных поездок сохраняется риск новых завозных случаев. Власти рекомендуют в целях профилактики удалять места размножения личинок комаров, например, цветочные горшки, или уничтожать комаров химическими веществами. Длинная одежда также защищает от укусов.

Вирус (CHIKV) вызывает тропическую инфекционную болезнь, переносимую комарами, переносится комарами, в том числе азиатским тигровым комаром. К летальному исходу не приводит. Однако вызывает лихорадку и сильную боль в суставах и мышцах. Также часто наблюдаются головные боли и сильная усталость. Болезнь обычно проходит через одну-две недели. Однако, по данным ВОЗ, до 40% пациентов испытывают проблемы, которые могут длиться месяцы или годы после заражения. Вирус также представляет большую опасность для людей с хроническими заболеваниями, а также для беременных и младенцев.

ВОЗ обеспокоена сложившейся ситуацией, поскольку вирус может очень быстро распространяться среди людей с низким иммунитетом, говорится на сайте организации. Так, на острове Реюньон, принадлежащем Франции, за короткий период времени инфицировано около трети населения. Остров расположен примерно в 700 километрах к востоку от Мадагаскара, острова у берегов Африки. Крупные вспышки также зарегистрированы на Майотте и Маврикии.

ВОЗ призывает страны принять срочные меры предосторожности, в частности, использовать репелленты от комаров и противомоскитные сетки в затронутых районах. В настоящее время вирус не передается от человека к человеку.

Тем временем установившаяся в Европе сильная жара способствует распространению на континенте тигровых комаров, которые передают вирус чикунгунья. Хотя до сих пор случаи заболевания регистрировались преимущественно у лиц, посетивших страны с крупными вспышками лихорадки чикунгунья, в Средиземноморском регионе растет число случаев локального заражения. В начале июля локальный случай заражения был обнаружен к югу от французского Страсбурга, недалеко от границы с Германией.

В Германии тигровые комары широко распространены в Баден-Вюртемберге, в землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, а также в отдельных районах Баварии, Тюрингии, Берлине и Северном Рейне-Вестфалии.

Против этого вируса существуют две вакцины, «Икшик» и «Вимкунья», однако из-за отдельных сообщений о серьезных побочных эффектах у пожилых людей «Икшик» в настоящее время находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам. Название «чикунгунья» происходит от местного языка на юге Танзании и означает что-то вроде «сгорбленный». Оно связано с позами инфицированных, которые страдают от сильных болей в суставах. Заболевание было впервые описано в этом регионе Танзании в начале 1950-х годов.