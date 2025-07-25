До встречи Путина и Зеленского далеко

По его словам, подобный саммит должен стать завершающим этапом переговорного процесса и зафиксировать достигнутые договоренности на экспертном уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли может быть организована до конца августа.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно», — отметил Песков на брифинге.

Ранее сегодня агентства Reuters и AFP сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале обсуждения возможного саммита на переговорах в Стамбуле. По его словам, это свидетельствует о прогрессе в подготовке встречи.

Глава украинской делегации Рустем Умеров также отметил, что саммит лидеров может «разблокировать реальный политический прогресс». Владимир Зеленский подчеркнул, что обсуждение этой встречи — одна из ключевых задач украинской стороны. В то же время в Кремле ранее называли такой саммит преждевременным до согласования условий мирного соглашения.