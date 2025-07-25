Масштабная спецоперация Сирии и Турции

Силы международной коалиции совместно с ВС Турции и министерствами обороны и внутренних дел Сирии провели операцию в городе Эль-Баб на востоке Алеппо. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно информации агентства Sham News, основной этап операции прошел в городе Эль-Баб. Здесь при воздушной поддержке турецкой стороны коалиционные силы и сирийская армия осуществили точечную высадку. В ходе рейда были ликвидированы четыре боевика, а также задержан высокопоставленный командир ИГИЛ и несколько его охранников.

По данным источника, операция была организована при участии подразделений МВД Сирии. Подробности спецоперации официально не раскрываются.

После завершения операции в районе была замечена колонна из 30 автомобилей, предположительно, связанная с военными действиями, которая направилась в сторону аэропорта.

Операция в Эль-Бабе стала одной из крупнейших за последние месяцы и состоялась в рамках продолжающейся кампании по ликвидации остатков командного состава ИГИЛ в северных районах Сирии.