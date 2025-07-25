После семи лет ремонта в России могут отказаться от единственного авианосца

Вопрос о судьбе корабля Андрею Костину задал корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, сопровождавший президента РФ в составе кремлевского пула. Он поинтересовался, что будет с авианесущим крейсером, потому что «такое впечатление, что его уже начали разбирать».

«…Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — ответил Костин.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 году, в эксплуатацию введен в 1991-м. Он входил в состав Северного флота, и, будучи единственным российским авианосцем, считался флагманом ВМФ России.

В 2018 году Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали с судоремонтным заводом в Мурманске контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова». Стоимость ремонта, по данным источников ТАСС в военно-промышленной сфере, оценивалась в 20 млрд рублей. На тот момент Минобороны планировало, что модернизация «Адмирала Кузнецова» завершится в 2020 году, а в состав флота он вернется в 2021-м. В начале июля 2025 года газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Минобороны РФ может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов».