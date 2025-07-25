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Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах

14:06 544

Азербайджан сыграл важную и основную роль в сближении Израиля и Турции, заявил посол еврейского государства в Баку Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной завершению его дипломатической миссии.

«Баку также играет значительную роль в других региональных вопросах Ближнего Востока, в том числе по Сирии», - подчеркнул посол. Дик также заявил, что Израиль практически полностью уничтожил способность Ирана производить новые баллистические ракеты.

Дипломат добавил, что «сегодняшний ослабленный Иран делает мир — включая Ближний Восток и Южный Кавказ — более безопасным».

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