Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах

Азербайджан сыграл важную и основную роль в сближении Израиля и Турции, заявил посол еврейского государства в Баку Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной завершению его дипломатической миссии.

«Баку также играет значительную роль в других региональных вопросах Ближнего Востока, в том числе по Сирии», - подчеркнул посол. Дик также заявил, что Израиль практически полностью уничтожил способность Ирана производить новые баллистические ракеты.

Дипломат добавил, что «сегодняшний ослабленный Иран делает мир — включая Ближний Восток и Южный Кавказ — более безопасным».