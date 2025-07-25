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В Госслужбе обсудили июльский призыв

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14:14 225

В аппарате Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии, посвященное ходу призыва на срочную действительную военную службу в июле.

Заседание прошло под председательством начальника Госслужбы генерал-майора Мурсала Ибрагимова. Была обсуждена реализация указа президента Азербайджана «О призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 июля 2025 года».

Было отмечено, что Государственная служба проводит необходимые мероприятия для успешного проведения июльского призыва 2025 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной службы.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров, Центральная призывная комиссия осуществляет руководство районными (городскими) призывными комиссиями и контроль за их деятельностью в рамках призыва граждан на срочную действительную военную службу. В состав Комиссии входят представители 16 государственных учреждений.

В завершение заседания были приняты соответствующие решения по вопросам, включенным в повестку дня.

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