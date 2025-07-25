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Германия укрепляет украинское небо

14:15 290

Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T и в ближайшее время ожидается поставка восьмой.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой.

«Уже семь систем зашло, восьмая заходит», — уточнил дипломат, отметив, что Германия продолжает стабильно поставлять Украине необходимые системы ПВО.

Макеев также сообщил, что Берлин передал более 60 зенитных самоходных установок Gepard. По его словам, они показали высокую эффективность в отражении атак российских ударных дронов.

«Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство «гепардов», что можно было поймать в лесах всего мира, уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах», — с юмором отметил посол.

Он добавил, что Украина получила и зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который успешно используется Воздушными силами. Киев и Берлин уже начали прорабатывать возможности совместного производства дополнительных систем ПВО.

Также сообщалось, что в будущем в систему IRIS-T SLM планируют интегрировать элементы искусственного интеллекта. Немецкие производители будут поставлять такую технику в Украину, сопровождать ее онлайн-обучением, а украинские военные — тестировать и предоставлять отчеты об использовании на фронте.

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