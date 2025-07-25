Германия укрепляет украинское небо

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой.

Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T и в ближайшее время ожидается поставка восьмой.

Макеев также сообщил, что Берлин передал более 60 зенитных самоходных установок Gepard. По его словам, они показали высокую эффективность в отражении атак российских ударных дронов.

«Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство «гепардов», что можно было поймать в лесах всего мира, уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах», — с юмором отметил посол.

Он добавил, что Украина получила и зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который успешно используется Воздушными силами. Киев и Берлин уже начали прорабатывать возможности совместного производства дополнительных систем ПВО.

Также сообщалось, что в будущем в систему IRIS-T SLM планируют интегрировать элементы искусственного интеллекта. Немецкие производители будут поставлять такую технику в Украину, сопровождать ее онлайн-обучением, а украинские военные — тестировать и предоставлять отчеты об использовании на фронте.