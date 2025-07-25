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Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками

Отдел спорта
14:18 341

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов присутствовал на победном матче «Араз-Нахчывана» в Лиге конференций против греческого «Ариса».

Он наблюдал за дебютной еврокубковой игрой нахчыванского клуба с трибуны Liv Bona Dea Arena в компании главы Нахчыванской федерации футбола Заура Ахундова.

Бывший исполнительный вице-президент и генеральный секретарь АФФА приехал в Баку на время отпуска.

Напомним, на должность директора ФИФА Эльхан Мамедов был назначен в апреле 2022 года.

«Араз-Нахчыван» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций обыграл греческий «Арис» со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 31 июля.

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