Очередное наказание для Илькнур Туркут

На осужденную за крупное мошенничество Илькнур Туркут, отбывающую шестилетний срок, подан очередной иск. Как сообщает haqqin.az, истицей выступила Нурана Мамедова, потребовавшая компенсации за причиненный ущерб.

Мамедова потребовала от Илькнур Туркут возмещения материального ущерба в размере 35 700 манатов, а также 5 000 манатов за моральный вред. Туркут, находящаяся под арестом, отказалась от участия в судебном заседании.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, частично удовлетворил иск: с Илькнур Туркут в пользу потерпевшей постановлено взыскать сумму материального ущерба — 35 700 манатов.

В случае неисполнения решения потерпевшая сторона вправе обратиться с заявлением о повторном привлечении Илькнур Туркут к уголовной ответственности.

Напомним, приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 декабря 2023 года Илькнур Туркут была приговорена к 6 годам лишения свободы. Ее сестра, бывшая сотрудница муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева, получила 7 лет заключения по тому же делу.