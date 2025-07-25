USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Очередное наказание для Илькнур Туркут

Инара Рафикгызы
14:21 239

На осужденную за крупное мошенничество Илькнур Туркут, отбывающую шестилетний срок, подан очередной иск. Как сообщает haqqin.az, истицей выступила Нурана Мамедова, потребовавшая компенсации за причиненный ущерб.

Мамедова потребовала от Илькнур Туркут возмещения материального ущерба в размере 35 700 манатов, а также 5 000 манатов за моральный вред. Туркут, находящаяся под арестом, отказалась от участия в судебном заседании.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, частично удовлетворил иск: с Илькнур Туркут в пользу потерпевшей постановлено взыскать сумму материального ущерба — 35 700 манатов.

В случае неисполнения решения потерпевшая сторона вправе обратиться с заявлением о повторном привлечении Илькнур Туркут к уголовной ответственности.

Напомним, приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 декабря 2023 года Илькнур Туркут была приговорена к 6 годам лишения свободы. Ее сестра, бывшая сотрудница муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева, получила 7 лет заключения по тому же делу.

Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 345
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 551
Масштабная спецоперация Сирии и Турции
Масштабная спецоперация Сирии и Турции видео
13:57 914
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
13:27 1959
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
13:19 1461
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 3241
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 8654
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 3871
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 543
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 2206
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 3394

ЭТО ВАЖНО

Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 345
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 551
Масштабная спецоперация Сирии и Турции
Масштабная спецоперация Сирии и Турции видео
13:57 914
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
Израиль обеспечит Азербайджан водой, лекарствами и спутниками
13:27 1959
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
Посол Израиля: Я стоял в Гяндже под ракетами…
13:19 1461
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 3241
Трамп в бешенстве нападает
Трамп в бешенстве нападает наша корреспонденция; все еще актуально
00:52 8654
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море
SOCAR продает свой терминал в Эгейском море главное на этот час
10:09 3871
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международного финансового института
11:53 543
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
11:38 2206
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании»
Посол США: «Пусть Франция станет колонией Великобритании» обновлено 11:13
11:13 3394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться