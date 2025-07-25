Зеленский обратится к Европе

«Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты нашим военнослужащим, только оружие. Но наши военные сами по себе — это и есть оружие, которое защищает всех», — сказал Зеленский в разговоре с журналистами в Киеве (цитата по Bloomberg).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обратиться к европейским лидерам с просьбой помочь в финансировании повышения зарплат украинским военным. По его словам, это необходимо для привлечения большего числа добровольцев и сохранения обороноспособности страны на фоне продолжающейся войны.

На фоне усталости общества от затяжной войны, мобилизационная кампания в Украине теряет поддержку. В отличие от России, где наемники мотивируются высокими выплатами, Украина делает ставку на добровольцев, предлагая повышенное денежное обеспечение. Однако это серьезно нагружает бюджет, дефицит которого превышает 20% ВВП.

Зеленский уже начал обсуждение этой инициативы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Кииром Стармером и представителями США.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о поддержке Украины, а об инвестиции в безопасность всей Европы.

Украина также активно развивает собственное оборонное производство. По словам президента, на выпуск дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы ежегодно нужно $25 млрд, и уже сейчас требуются $6 млрд на расширение производственных мощностей.

США уже согласились закупать украинские дроны, однако Зеленский рассчитывает на более масштабный контракт — в пределах $10–30 млрд. Переговоры по этому вопросу ведут министр обороны Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента Александр Камышин.

В 2025 году денежное обеспечение военных ВСУ включает в себя базовые, дополнительные и единовременные выплаты. Минимальная сумма — 20 130 грн. По мнению рекрутера Сил беспилотных систем Петра Конопли, выплаты для военнослужащих в тылу следует пересматривать, так как они часто получают меньше, чем охранники в гражданском секторе.