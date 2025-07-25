Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии

Сегодня на Всемирных студенческих играх в Германии на татами вышла главная надежда Азербайджана на медаль в дзюдо, чемпион Европы-2024 и бронзовый призер чемпионата мира-2025 Эльджан Гаджиев.

Финальный блок стартует в 19:00 по бакинскому времени.

Соперником Эльджана в финале будет победитель февральского турнира «Большого шлема» в Париже кореец Ким Йонг Хун, победивший в полуфинале 2-кратного чемпиона мира среди молодежи японца Комеи Кавабату.

В полуфинале наш призер чемпионата мира победил венгра Гергели Непреля и вышел в финал!

И еще одна досрочная победа Эльджана Гаджиева на Универсиаде в Эссене.

Пока 23-летний спортсмен выступает уверенно. Он досрочно победил бразильца Гильерме Алвеса Мораиса и литовца Аугустаса Слитериса. В полуфинале Эльджана ждет схватка с венгром Гергели Непрелем.

Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике.

В общекомандном зачете мы на текущий момент занимаем 16-е место.