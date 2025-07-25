USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии

ФОТО
Отдел спорта
15:34 784

И еще одна досрочная победа Эльджана Гаджиева на Универсиаде в Эссене.

В полуфинале наш призер чемпионата мира победил венгра Гергели Непреля и вышел в финал!

Соперником Эльджана в финале будет победитель февральского турнира «Большого шлема» в Париже кореец Ким Йонг Хун, победивший в полуфинале 2-кратного чемпиона мира среди молодежи японца Комеи Кавабату.

Финальный блок стартует в 19:00 по бакинскому времени.

*** 14:46

Сегодня на Всемирных студенческих играх в Германии на татами вышла главная надежда Азербайджана на медаль в дзюдо, чемпион Европы-2024 и бронзовый призер чемпионата мира-2025 Эльджан Гаджиев.

Пока 23-летний спортсмен выступает уверенно. Он досрочно победил бразильца Гильерме Алвеса Мораиса и литовца Аугустаса Слитериса. В полуфинале Эльджана ждет схватка с венгром Гергели Непрелем.

Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике.

В общекомандном зачете мы на текущий момент занимаем 16-е место.

Так разбился российский самолет
Так разбился российский самолет видео
16:03 793
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6952
Какая война, если дело пахнет миллиардами?
Какая война, если дело пахнет миллиардами? война войной, а обед по расписанию
12:03 3332
Россия наступает на ключевой город Украины
Россия наступает на ключевой город Украины
15:52 834
Бабеку Гасанову дали 8 лет
Бабеку Гасанову дали 8 лет
15:31 813
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
15:02 2162
Обыски в администрации Львова
Обыски в администрации Львова
14:58 1092
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии ФОТО
15:34 785
Cомалийцы у Али Асадова
Cомалийцы у Али Асадова фото
14:37 775
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 1532
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 1620

ЭТО ВАЖНО

Так разбился российский самолет
Так разбился российский самолет видео
16:03 793
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6952
Какая война, если дело пахнет миллиардами?
Какая война, если дело пахнет миллиардами? война войной, а обед по расписанию
12:03 3332
Россия наступает на ключевой город Украины
Россия наступает на ключевой город Украины
15:52 834
Бабеку Гасанову дали 8 лет
Бабеку Гасанову дали 8 лет
15:31 813
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
15:02 2162
Обыски в администрации Львова
Обыски в администрации Львова
14:58 1092
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии ФОТО
15:34 785
Cомалийцы у Али Асадова
Cомалийцы у Али Асадова фото
14:37 775
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 1532
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 1620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться