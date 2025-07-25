Председатель Агентства по водным ресурсам Азербайджана провел встречу с гражданами в Хызы

На основе поручений и рекомендаций президента Ильхама Алиева руководители центральных органов исполнительной власти проводят приемы граждан в регионах, предпринимая меры для положительного решения их обращений, заявлений и жалоб.

В соответствии с утвержденным графиком приема председатель Агентства по водным ресурсам Азербайджана Заур Микаилов 25 июля провел прием граждан в административном здании Управления эксплуатации оросительных систем Хызы. На встречу пришли жители Хызы, Сиазани и других районов. Он выслушал их обращения и рассмотрел поступившие заявления и жалобы.

Перед приемом председатель Заур Микаилов и глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города, возложили к нему свежие цветы и почтили его память с глубоким уважением.

Затем председатель Агентства по водным ресурсам Азербайджана Заур Микаилов внимательно выслушал каждое обращение граждан и дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их скорейшего решения в соответствии с требованиями законодательства.

Обращения в основном касались обеспечения оросительной водой, облицовки каналов бетонным покрытием, мер по борьбе с паводками и наводнениями, реконструкции систем питьевого водоснабжения и канализации, бурения и восстановления новых артезианских скважин, трудоустройства и других вопросов. Часть обращений была решена на месте, остальные вопросы взяты на контроль для последующего изучения.

Жители выразили удовлетворение созданными в регионах удобными и благоприятными условиями для приема граждан и рассмотрения их обращений, поблагодарив президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и заботу.