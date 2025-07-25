В Украине продлили военное положение

Об этом свидетельствуют карточки законопроектов №13471 и №13472, опубликованные на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Документы были возвращены с подписью президента 25 июля. Согласно им, срок действия военного положения и мобилизации продлен до 5 ноября 2025 года.

Законопроекты были внесены Зеленским в парламент 14 июля, а уже 15 июля Верховная Рада оперативно проголосовала за продление. Решение о военном положении поддержали 320 народных депутатов, а за продление мобилизации — 304.

Отмечается, что это 16-е продление срока всеобщей мобилизации. Каждый раз срок увеличивается на 90 дней.