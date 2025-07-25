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Анар Алиев принял граждан в Дашкесане

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15:23 453

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял жителей Дашкесанского и Гёйгёльского районов в Дашкесане.

Перед началом приема Анар Алиев и глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Во время приема граждане обратились по вопросам, связанным с трудоустройством, инвалидностью, жилищным обеспечением, адресной социальной помощью и другими проблемами. Среди заявителей были также члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение рассматривалось индивидуально, и по его результатам принимались меры.

На все вопросы были даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане зарегистрировались для участия в программах активного трудоустройства и самозанятости на основании их заявлений.

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