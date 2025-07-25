В Казахстане пропал военный вертолет

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

В Алма-Атинской области пропал вертолет Министерства обороны Казахстана с тремя членами экипажа на борту.

«25 июля в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области поступило сообщение о том, что вертолет Минобороны, вылетевший из населенного пункта Луговое, перестал выходить на связь в районе Отар», — говорится в заявлении ведомства.

Для проведения поисково-спасательной операции на место происшествия были оперативно направлены силы и средства МЧС РК, а также вертолет «Казавиаспаса». Министерство обороны подтвердило исчезновение вертолета Eurocopter EC145.

Кроме того, на место вылетела специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана сообщило о пропаже воздушного судна с радаров.