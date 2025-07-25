USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

В Казахстане пропал военный вертолет

15:35 520

В Алма-Атинской области пропал вертолет Министерства обороны Казахстана с тремя членами экипажа на борту.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

«25 июля в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области поступило сообщение о том, что вертолет Минобороны, вылетевший из населенного пункта Луговое, перестал выходить на связь в районе Отар», — говорится в заявлении ведомства.

Для проведения поисково-спасательной операции на место происшествия были оперативно направлены силы и средства МЧС РК, а также вертолет «Казавиаспаса». Министерство обороны подтвердило исчезновение вертолета Eurocopter EC145.

Кроме того, на место вылетела специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана сообщило о пропаже воздушного судна с радаров.

Так разбился российский самолет
Так разбился российский самолет видео
16:03 820
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6955
Какая война, если дело пахнет миллиардами?
Какая война, если дело пахнет миллиардами? война войной, а обед по расписанию
12:03 3338
Россия наступает на ключевой город Украины
Россия наступает на ключевой город Украины
15:52 851
Бабеку Гасанову дали 8 лет
Бабеку Гасанову дали 8 лет
15:31 821
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
15:02 2184
Обыски в администрации Львова
Обыски в администрации Львова
14:58 1094
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии ФОТО
15:34 788
Cомалийцы у Али Асадова
Cомалийцы у Али Асадова фото
14:37 780
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 1535
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 1621

ЭТО ВАЖНО

Так разбился российский самолет
Так разбился российский самолет видео
16:03 820
Геноцид не балаган
Геноцид не балаган 100 строк из Иерусалима
01:36 6955
Какая война, если дело пахнет миллиардами?
Какая война, если дело пахнет миллиардами? война войной, а обед по расписанию
12:03 3338
Россия наступает на ключевой город Украины
Россия наступает на ключевой город Украины
15:52 851
Бабеку Гасанову дали 8 лет
Бабеку Гасанову дали 8 лет
15:31 821
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
В Азербайджане будут новые удостоверения личности
15:02 2184
Обыски в администрации Львова
Обыски в администрации Львова
14:58 1094
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии
Эльджан Гаджиев против корейца в финале Всемирной Универсиады в Германии ФОТО
15:34 788
Cомалийцы у Али Асадова
Cомалийцы у Али Асадова фото
14:37 780
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
Директор ФИФА наблюдал за исторической победой «Араз-Нахчывана» над греками
14:18 1535
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
Посол Израиля в Баку об Иране, Турции и баллистических ракетах
14:06 1621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться