Бабеку Гасанову дали 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу 44-летнего Бабека Гасанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, ранее дважды судимый за аналогичные преступления Гасанов представился влиятельным и деловым человеком и обманул знакомую М.Искендерову. Он убедил женщину, что за 30 тысяч манатов обеспечит победу в тендере, якобы приносящем 2 миллиона манатов прибыли. Пообещав разделить выручку, Гасанов убедил ее продать ювелирные украшения и завладел более чем 120 тысячами манатов.

Кроме того, Гасанов был привлечен к ответственности по статье о нанесении легкого вреда здоровью. По версии следствия, он избил Искендерову после того, как она подала на него заявление в полицию.

На этом махинации обвиняемого не закончились. В ходе следствия выяснилось, что он также приобрел автомобильные шины на сумму 5100 манатов и не оплатил покупку.

Сам Гасанов вину не признал. Он утверждал, что просил у Искендеровой деньги в долг, а та сама предложила заложить свои украшения в ломбард. Он отрицал факт избиения и заявлял: «Да, я взял деньги, но не смог их вернуть. К истории с тендером я отношения не имею».

Искендерова в суде рассказала, что вскоре после знакомства Гасанов уверял ее, будто владеет теплицей по выращиванию помидоров и цехом по производству ящиков в Шамкирском районе. Осенью 2022 года он сообщил ей о предстоящем дорожном тендере в регионе и пообещал, что если выиграет его, прибыль составит два миллиона манатов. По словам женщины, Гасанов объяснял, что для победы нужно передать деньги влиятельным лицам, но у него нет средств, поэтому он обратился к ней.

«Я отдала ему свои золотые украшения. Он заложил их в ломбард и взял деньги. Потом я поняла, что меня обманули. Попросила познакомить меня с тем, кому якобы передавались деньги, но он начал придумывать отговорки. Когда я стала спрашивать о судьбе украшений, он сказал, что рассчитался с долгами. Когда я пригрозила обратиться в полицию, он умолял не делать этого, а потом перестал отвечать на звонки. Позже он напал на меня и избил, пригрозив убить, если я не отзову заявление», — рассказала Искендерова в суде.

По ее словам, общий ущерб составил около 400 тысяч манатов, однако в материалах следствия фигурирует сумма 120 тысяч.

Во втором эпизоде дела установлено, что Гасанов, представившись сотрудником одного из министерств, заявил, что для служебных автомобилей срочно требуются новые шины. Получив заказ, он перепродал шины третьим лицам и присвоил вырученные деньги.

Cуд приговорил Бабека Гасанова к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.