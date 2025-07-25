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Эрдоган хочет организовать встречу Путина с Трампом

15:55 304

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении провести телефонные переговоры с российским и американским коллегами - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - для обсуждения возможности организации встречи лидеров по урегулированию ситуации вокруг Украины в Стамбуле.

«Возможно, на этой неделе мы проведем переговоры с Путиным и Трампом, чтобы обсудить перспективы проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому», - заявил Эрдоган журналистам, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 23 июля в Стамбуле.

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