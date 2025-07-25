Странный подход Вашингтона к будущему Турции: волна критики

Переход миллиардера и бывшего девелопера Томаса Баррака из бизнес-среды в сферу дипломатии оказался весьма впечатляющим. Его дебютное выступление в Анкаре от лица президента Дональда Трампа в качестве посла США привлекло внимание эмоциональной и образной манерой подачи. Упомянув, что его предки были подданными Османской империи, Баррак заявил: «Для меня это по-настоящему символичный день — почувствовать дыхание земли, откуда родом мои предки». Он также передал, как он выразился, «простой посыл» от Дональда Трампа — вывести союзнические отношения между Анкарой и Вашингтоном на высший уровень. Новый посол, ранее являвшийся давним деловым партнером Трампа, приступает к выполнению своей дипломатической миссии с явным энтузиазмом и увлеченностью.

За последние месяцы турецкие официальные лица все чаще характеризуют Баррака как одного из наиболее влиятельных американских дипломатов, когда-либо работавших в Турции. По мнению экспертов, его внешнеполитическая повестка, включающая темы Сирии и Ливана, гармонично отвечает интересам Турции, в частности, идее сохранения унитарности Сирийской Арабской Республики. Курс Анкары на региональную стабильность получает поддержку со стороны новой трамповской «администрации Ближнего Востока». Турецкие власти надеются, что личные связи Баррака с президентом Трампом помогут решить ряд острых и давних вопросов, в числе которых отмена санкций CAATSA, введенных после приобретения Турцией российских ЗРК С 400, и возвращение в программу истребителей F 35 до конца 2025 года. Одновременно демонстративное восхищение Баррака Турцией и ее историческим наследием вызвало в турецком обществе неоднозначную реакцию. В СМИ, близких к правительству, по-прежнему доминирует антиамериканская риторика, вызванная поддержкой США курдских формирований в Сирии и убежищем, предоставленным сторонникам Фетхуллаха Гюлена. Оппозиционные СМИ и политики выступили с критикой в адрес посла США, обвинив его в попытке посеять внутренние разногласия. Особую волну критики вызвало интервью Баррака агентству «Анадолу» в конце июня, где он упомянул османскую систему tək millət («единая нация»), охватывавшую религиозные общины Османской империи — от христиан до иудеев. По его словам, эта модель допускала автономию конфессий, что позволяло различным группам мирно сосуществовать. Он, в частности, подчеркнул: «Для меня Измир — символ сосуществования евреев, мусульман и христиан. Я считаю, что Турция способна вновь стать центром такой модели на Ближнем Востоке». Общественность довольно резко восприняла идею «единой нации». Часть турецкой публики ассоциирует эту концепцию с этнополитическими конфликтами XIX века и периодом упадка Османской империи. Журналист Арслан Булут отметил, что возврат к религиозно ориентированной системе противоречит национальной модели, заложенной Мустафой Кемалем Ататюрком. А экс-депутат парламента Хусню Бозкурт обвинил Баррака в продвижении концепции «Большого Ближнего Востока», сравнил посла с Лоуренсом Аравийским и усмотрел в его предложениях угрозу унитарной структуре Турции и языковому единству.