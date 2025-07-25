Так разбился российский самолет

В сети появились кадры момента крушения самолета Ан-24 в Амурской области.
На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.
July 25, 2025
В сети появились кадры момента крушения самолета Ан-24 в Амурской области.
На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.
July 25, 2025
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