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Так разбился российский самолет

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16:03 847

В сети появились кадры момента крушения самолета Ан-24 в Амурской области.

На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

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