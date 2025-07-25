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Немцы против скорого признания Палестины

16:10 138

Правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать государственность Палестины.

Об этом заявил официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя ситуацию на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о грядущем признании Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

По словам Корнелиуса, немецкое руководство по-прежнему рассматривает признание палестинского государства как один из завершающих этапов на пути к реализации решения о создании двух государств. В связи с этим в ближайшее время Берлин не планирует официально признавать Палестину. Вместе с тем он подчеркнул, что только дипломатическое решение, достигнутое в рамках концепции двух государств, способно обеспечить стабильный и долгосрочный мир для как израильтян, так и палестинцев.

Германия, по словам Корнелиуса, делает приоритетом прекращение военных действий в секторе Газа, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и разоружение боевиков. Берлин также настаивает на необходимости немедленного улучшения гуманитарной ситуации в анклаве и предоставления гражданскому населению доступа к необходимой помощи. По мнению немецкой стороны, региону нужна жизнеспособная политическая перспектива, чтобы перемирие могло перерасти в прочный и устойчивый мир.

Корнелиус отметил, что правительство Германии подчеркивает недопустимость аннексии Израилем Западного берега реки Иордан и при отсутствии прогресса не исключает усиления давления на Тель-Авив. При этом Берлин намерен продолжить поддержку Палестинской национальной администрации в целях создания условий для возможного будущего палестинского государства.

Он также добавил, что Германия, Франция, Великобритания и партнеры в регионе придерживаются общей позиции относительно необходимости сохранения перспективы двух государств, даже если их подходы к моменту признания Палестины различаются.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина в рамках предстоящей сессии ООН. Он подчеркнул важность немедленного прекращения войны в Газе, восстановления инфраструктуры и безопасности региона, а также демилитаризации ХАМАС. По мнению французского лидера, только при признании Израиля и отказе от вооруженной борьбы Палестина сможет внести вклад в безопасность всего Ближнего Востока.

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