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Российские войска стали добивать своих раненых

16:16 297

Российские военные на линии фронта добивают своих раненых товарищей. Это следует из многочисленных видеозаписей, сделанных украинскими разведывательными беспилотниками, которые изучил Bild.

На одной из таких записей, недавно появившейся в сети, раненый россиянин лежит в окопе и шевелит руками и головой. Другой военный подходит к нему, быстро осматривает, а затем тремя ударами приклада разбивает ему голову.

После этого он перешагивает через убитого и идет дальше. На другом видео российский солдат расстреливает, предположительно, легкораненого товарища, который медленно шел. Похожая запись была опубликована в июне 2024 года. На ней трое российских солдат подверглись атаке дрона-камикадзе. Один из них оказался ранен и упал на землю. Бегущий за ним солдат выстрелил ему в голову и побежал дальше.

Предпосылкой для таких убийств является то, что в наступающих отрядах российской армии нет службы эвакуации, говорит военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся под Покровском, пояснил изданию, что во время наступления российские силы оказываются как бы на улице с односторонним движением.

«Для них существует только одно направление. Либо они выполняют задачу, либо погибают. Если мы их раним, они выживают только в том случае, если смогут самостоятельно вернуться. Иначе они умирают от потери крови через несколько часов или дней в каком-нибудь подвале», — отметил украинский военнослужащий.

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