Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле

В Стамбуле завершилась встреча представителей так называемой «европейской тройки» (EU3) — Великобритании, Франции и Германии. Выдвинут новый ультиматум от E3: если Иран до августа 2025 года не прекратит обогащение урана, «тройка» восстановит все антииранские санкции, действовавшие до 2015 года. Позицию европейцев на переговорах весьма категорично озвучил представитель МИД Германии Мартин Гизе, заявивший в беседе с журналистами: «Ни сейчас, ни в будущем Иран не должен обладать ядерным оружием. Если к концу августа этот вопрос не решится, то очевидно, что Франция, Британия и Германия введут санкции». Напомним, что согласно принятому в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенному между Ираном и постоянными членами Совбеза ООН Китаем, Францией, Россией, Великобританией, США и ФРГ, Тегеран значительно ограничил свои ядерные разработки в обмен на смягчение санкций. Но в 2018 году США вышли из этого соглашения и ввели санкции в отношении ИРИ. Фаршид Багериан, известный политический аналитик из Тегерана, прокомментировал в интервью haqqin.az ситуацию после стамбульских переговоров.

- Европейцы, как и США, требуют, чтобы Иран немедленно прекратил обогащение урана. Готов ли Тегеран отказаться от своей ядерной программы? - Думаю, сама ситуация вынуждает Иран прийти к какой-то договоренности с европейцами, которые до недавнего времени старались вести относительно самостоятельную от США политику в отношении исламской республики. После того как в 2018 году США вышли из соглашения «5+1», французская нефтяная компания Total, несмотря на финансовые потери в 25 миллиардов, долларов ушла из Ирана, британцы оставили экономические отношения с ИРИ на минимальном уровне, а вот товарооборот с Германией вырос на 15 процентов. Все изменилось 7 октября 2023 года, после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения. Британия и Франция практически свернули свои отношения с Ираном, а вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп открыто пошел на эскалацию с Тегераном. Если Ирану удастся договориться с европейцами, появится надежда на достижение согласия и между ИРИ и США. - Вы уверены? Ведь нынешняя позиция Белого дома в отношении Ирана выглядит весьма бескомпромиссно… - Цель Вашингтона не иранская ядерная программа, а изоляция Тегерана от Пекина, скупающего за бесценок иранскую нефть, которая покрывает 40 процентов потребностей КНР в энергоресурсах. - В интервью телеканалу FOX News Аббас Аракчи заявил, что хотя иранские ядерные объекты были сильно разрушены, Иран тем не менее от обогащения ядерного материала не откажется. По его мнению, обогащение урана является для исламской республики вопросом национальной гордости. Другими словами, Иран отверг главное требование стран EU3. Но тогда в чем смысл переговоров? - Дело в том, что между США и европейцами существуют разногласия по иранскому вопросу. ЕС не желает быть политическим инструментом в руках Трампа и стремится проводить независимую политику в отношении ИРИ. Хотя, учитывая нынешние политические реалии, для Брюсселя это непростая задача. Допустим, Европа решит снять антииранское эмбарго. Однако возможность возобновить в Иране платежную систему SWIFT находится в руках Вашингтона. А это очень важный вопрос для всей иранской банковской системы. Или другой пример: ЕС решит продать Ирану какие­-то товары. Но практически все крупные европейские компании связаны с США и не могут игнорировать мнение Америки. Так что в вопросах отношений с исламской республикой официальный Брюссель должен постоянно оглядываться на Белый дом. Единственный положительный для Ирана момент заключается в том, что переговоры ведутся не в какой-то из европейских столиц, а именно в Стамбуле. Турция, как известно, не поддержала 12-дневную войну, и в принципе является близким к Ирану государством. Отвечая же на Ваш вопрос, предположу, что страны EU3 получили от США какие-то предложения, связанные с политическим урегулированием вопроса ядерной программы. Полагаю, переговоры в Стамбуле были последним шансом добиться от Ирана уступок.

- В чем сила переговорных позиций Ирана? Ведь на фоне тяжелейшего энергетического кризиса в исламской республике возобновление санкций и усиление экономического эмбарго выглядят критически… - Полагаю, в разных позициях США и ЕС по вопросам иранской ядерной программы. Дональд Трамп говорит, что его ВВС уничтожили все главные ядерные объекты в Иране. Европейцы же утверждают, что не все. Не говоря о том, что с точки зрения стран EU3 часть объектов ядерной инфраструктуры, поврежденных в ходе 12-дневной войны, могут быть довольно быстро восстановлены. Есть также противоречия и внутри США. Трамп утверждает, что все ядерные объекты уничтожены, но ему возражает командование Пентагона. Но если прав президент США, то сам факт обсуждения иранской ядерной программы теряет смысл. Мало того, он должен быть автоматически снят с повестки дня. - Тогда почему бы властям Ирана не дать возможность экспертам МАГАТЭ проинспектировать то, что стало после бомбардировки авиации США с заводами в Фордо, Натанзе и Исфахане? - Это хороший вопрос. Европейцы хотят убедиться, что Трамп прав насчет ядерных заводов. И властям в Тегеране придется в какой-то форме разрешить инспекцию. С другой стороны, они считают инспекторов МАГАТЭ шпионами, работающими на Израиль. Думаю, именно в вопросе инспекции Аракчи может достичь какого-то согласия с представителями EU3. В результате Тегерану могут дать, скажем, полгода на решение вопросов восстановления отношений с МАГАТЭ, подготовку инспекции и прочее. Что позволит Лондону, Берлину и Парижу оттянуть на шесть месяцев возобновление антииранских санкций. Потом какое-то время займет согласование группы экспертов, которые должны будут посетить территорию ядерных объектов. Далее Иран будет выдвигать различные условия, когда и какому именно международному специалисту МАГАТЭ можно инспектировать ядерные предприятия. Потом начнутся переговоры об уцелевших 400 килограммах высокообогащенного урана… С точки зрения иранских властей договориться о ядерной программе и обогащению урана будет намного легче без Дональда Трампа. Поэтому следует тянуть время либо до его импичмента, либо до окончания каденции 47-го президента США. Следовательно, на переговорах с «европейской тройкой» Иран стремится любыми путями выиграть время.