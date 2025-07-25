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В Питере отменили военно-морской парад

16:28 631

Главный военно-морской парад, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля, в 2025 году отменен.

Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

«Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены», — говорится в официальном сообщении ведомства.

О том, что парад может быть отменен, ранее неофициально сообщали источники издания «Фонтанка». По их данным, причиной стали «меры безопасности».

Согласно указу президента РФ, Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2017 года — в День Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. Даже после начала полномасштабной войны в Украине власти не отменяли его. В 2024 году МИД РФ заявлял, что украинские спецслужбы планировали покушение на Владимира Путина во время парада. В тот год торжественная часть мероприятия в Кронштадте была отменена, но сам парад все же состоялся.

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