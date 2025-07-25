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Как Маск подставил Украину в самый неподходящий момент

Reuters
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Во время решающего наступления Украины на позиции российских войск в конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ, который нарушил ход контрнаступления и подорвал доверие Киева к системе спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

По их данным, Маск поручил старшему инженеру компании SpaceX, контролирующей Starlink, отключить покрытие в ряде районов, включая Херсон — стратегически важный регион к северу от Чёрного моря, который Украина пыталась вернуть под свой контроль.

«Мы обязаны это сделать», — заявил коллегам инженер Starlink Майкл Николлс, получивший указание от Маска. Как сообщили источники агентства, сотрудники выполнили приказ, деактивировав как минимум сотню терминалов Starlink, которые отображались на внутренней карте компании в виде затемнённых шестиугольников.

Отключение затронуло и другие районы, занятые Россией, в том числе части Донецкой области на востоке Украины.

Согласно рассказам украинского военного чиновника, советника ВСУ и двух других собеседников, находившихся в зоне боевых действий, приказ Маска привёл к внезапному обрыву связи для украинских подразделений. Солдаты оказались дезориентированы, беспилотники, наблюдавшие за позициями российских войск, отключились, а дальнобойная артиллерия, зависящая от Starlink для наведения огня, потеряла эффективность.

По словам украинского военного и советника, это привело к срыву попытки окружения российских сил в городе Берислав, расположенном восточнее Херсона. «Окружение полностью застопорилось. Оно провалилось», — заявил украинский военный в интервью.

Несмотря на это, украинским войскам в итоге удалось вернуть под контроль Берислав, сам Херсон и часть других территорий. Однако, как подчёркивает Reuters, этот случай стал первым известным эпизодом, когда Маск лично распорядился отключить Starlink над зоной боевых действий. Решение шокировало некоторых сотрудников компании и фактически повлияло на линию фронта, дав миллиардеру возможность «взять исход войны в свои руки», сказал один из собеседников.

Эти сведения противоречат публичным заявлениям Маска о его роли в украинском конфликте. В марте 2024 года в посте на своей платформе X он писал: «Мы бы никогда не сделали ничего подобного».

И Маск, и Николлс отказались от комментариев. Представитель SpaceX в письме агентству заявил, что изложенные данные «не соответствуют действительности», и сослался на более ранний пост в X, где говорилось: «Starlink полностью привержен предоставлению услуг Украине». Однако компания не указала, какие именно факты являются «неточными», и не ответила на длинный перечень вопросов о роли Starlink в войне и других аспектах работы.

Офис президента Украины Владимира Зеленского и Министерство обороны страны также не ответили на запросы Reuters. При этом Starlink по-прежнему предоставляет услуги Украине, и украинские военные продолжают использовать систему для обеспечения связи. Сам Зеленский в этом году публично выражал благодарность Маску за Starlink.

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