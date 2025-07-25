Кто хотел завезти в Баку 700 каратов бриллиантов?

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды бриллиантов в Азербайджан. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.
Согласно сообщению, при досмотре ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай - Баку, на мониторе обнаружили подозрительные изображения. При таможенной проверке в чемодане мужчины были обнаружены скрытые от таможенного контроля 24 небольших целлофановых пакета с бриллиантами весом 700,60 карата. Проводится расследование.