Как Польша дожала Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в телефонном разговоре со спецпредставителем президента США Китом Келлогом призвал возобновить поставки оружия Украине. Это произошло сразу после российского обстрела Киева в ночь на 4 июля, в результате которого был поврежден консульский отдел посольства Польши в украинской столице, сообщает The Telegraph.

Разговор состоялся вскоре после того, как США неожиданно приостановили часть поставок вооружения Киеву.

«Путин издевается над вашими мирными усилиями», — заявил Сикорский генералу Келлогу. «Пожалуйста, возобновите поставки боеприпасов для ПВО в Украину», — добавил он.

По информации издания, наибольшее впечатление на генерала Келлога произвела информация об ударе по польскому посольству. Как отставной треехзвездочный генерал он понимал, что именно такие инциденты могут привести к эскалации конфликта и в конечном счете к выходу ситуации из-под контроля.

Издание рассматривает это событие как первое из цепочки, повлиявшей на изменение позиции Дональда Трампа по украинскому вопросу. Почти сразу после окончания разговора с Сикорским генерал Келлог связался с президентом США.

Трамп ответил почти сразу. После обмена поздравлениями по случаю 4 июля и обсуждения «одного большого, прекрасного законопроекта» Келлог и Трамп перешли к вопросу Украины.

Генерал проинформировал Трампа об очередной атаке России и о том, что под удар попал дипломатический объект союзника по НАТО — Польши.

В ходе разговора Келлог настоял на необходимости возобновления поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину.

В ту ночь Украина подверглась атаке 11 ракетами и 539 дронами. Особенно примечательно, что удары были нанесены всего через несколько часов после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

К тому моменту уже было известно, что президент США разочарован отказом Путина прекратить атаки на украинские города и его отклонением американского предложения о перемирии.