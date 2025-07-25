Иран смог тайно завезти Boeing

Изначально самолеты приобрела Singapore Airlines в период с 2001 по 2003 год. Затем они летали в составе тайской компании NokScoot до 2020 года. Потом самолеты были законсервированы на стоянке Asia Pacific Aircraft Storage (APAS) в Австралии. Наконец, между сентябрем 2023 и февралем 2024 года их купила американская компания Ion Aviation.

После этого «боинги» перевезли в Китай, а оттуда в Индонезию и Камбоджу. 15 июля самолеты с новыми регистрационными номерами — мадагаскарскими — вылетели в Иран с отключенными транспондерами. В итоге они пополнили флот авиакомпании Mahan Air.

По данным Nasr News, Иран планирует и далее закупать самолеты через подобные обходные схемы. Ранее контрабандой также ввозились самолеты Airbus, которые перегоняли через Южную Африку, Филиппины, Гамбию, Мали и Индию.