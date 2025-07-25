Расширяется сфера деятельности групп SABAH

Планируется, что новая программа SABAH охватит более 10 высших учебных заведений и около 3000 студентов по примерно 50 специальностям. Наряду с традиционными вузами, которые уже несколько лет готовят кадры в рамках SABAH, ожидается присоединение к этому списку Университета АДА, Бакинской высшей школы нефти и частных вузов.

В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики «О расширении сферы охвата и финансирования новых образовательных программ высшего образования» планируется расширить сферу охвата программы SABAH. Теперь все высшие учебные заведения, включая студентов частных вузов с особыми способностями, будут пользоваться преимуществами данной программы. Об этом рассказали haqqin.az в Министерстве науки и образования.

Еще одним нововведением является увеличение числа специальностей, на которых действует программа SABAH. Планируется открыть данные программы по всем направлениям высшего образования как на уровне бакалавриата, так и магистратуры, а также обеспечить возможность участия в программе особо одаренных студентов не только с 2-го, но и с 1-го курса.

Кроме того, следует отметить, что, несмотря на расширение перечня специализаций в рамках программы, приоритет будет отдан специальностям, имеющим особую численность для нашей страны, особенно в естественнонаучных, технологических и инженерных направлениях, в соответствии с требованиями современного рынка труда и инновациями, происходящими в мире.

На следующем этапе ожидается присоединение к программе докторантов. Планируется внедрение образовательных программ с новым содержанием для докторантов. Для докторантов будут разработаны новые учебные программы с акцентом на академическую подготовку. Программа обещает быть привлекательной для вузов и преподавателей благодаря финансированию модернизации образовательной инфраструктуры, закупке лабораторного оборудования, а также укреплению учебно-методической и научной базы.

Кроме того, академический персонал, участвующий в программе, получит возможность пройти различные тренинги, участвовать в совместных научных проектах и международных обменах. В рамках программы также планируется активное участие представителей рынка труда. По инициативе работодателей студенты смогут проходить тренинги и стажировки, что облегчит их последующее трудоустройство.