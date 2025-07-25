Нетаньяху об альтернативных путях освобождения заложников

Об этом он сообщил, комментируя ход переговоров по новой сделке об обмене.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна совместно с США ищет альтернативные варианты возвращения из сектора Газа заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

«Вместе с нашими союзниками из США мы рассматриваем альтернативные варианты, чтобы вернуть заложников домой, положить конец террору ХАМАС и обеспечить прочный мир для Израиля и всего региона», — написал Нетаньяху на своей странице в соцсети X.

Глава израильского правительства подчеркнул, что именно позиция ХАМАС остается главным препятствием на пути к соглашению.