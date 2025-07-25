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Европейцы будут есть азербайджанскую рыбу

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Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает осуществлять регулирующие и контрольные меры с целью расширения возможностей выхода местной продукции на международные рынки, в особенности на страны Европейского союза (ЕС), а также укрепления экспортного потенциала.

В рамках этих мероприятий, благодаря успешной и регулярной реализации ежегодных Планов мониторинга в отношении икры, получаемой из аквакультур, Азербайджан продолжит сохранять разрешение на экспорт икры, полученной от осетровых, выращиваемых в аквакультуре, на рынки Европы в 2025–2026 годах.

Одновременно агентством был разработан План мониторинга с целью обеспечения выхода и рыбной продукции на рынки ЕС. Этот план был представлен Генеральному директорату Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов. После проведения технической оценки соответствующие структуры Европы признали данный План мониторинга приемлемым, что открыло путь к экспорту азербайджанской рыбы в ЕС.

Следует отметить, что для получения разрешения на экспорт продуктов животного происхождения в страны ЕС система пищевой безопасности страны, а также действующее в этой сфере законодательство, включая меры контроля и регулирования, должны быть приведены в соответствие с законодательством ЕС. Азербайджан последовательно выполняет свои обязательства в этом направлении и продолжает сотрудничество с международными партнерами на основе взаимного доверия.

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