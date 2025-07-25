Анар Алиев осмотрел малые хозяйства дашкесанцев

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов ознакомились с малыми хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для жителей района — Турала Насибова и Сейидамира Агаева, получивших инвалидность в связи с войной.

С поддержкой программы самозанятости путем предоставления необходимых активов для Т.Насибова был создан кузнечный цех, а для С.Агаева — столярный. Они выразили благодарность президенту страны за оказанную поддержку, которая позволяет безработным и лицам, ищущим работу, получить доступ к малому бизнесу и создать собственное хозяйство.

Отметим, что в рамках программы самозанятости в Дашкесанском районе за прошедший период было создано 257 малых хозяйств.