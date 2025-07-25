Высокий профессионализм азербайджанских ВВС

В соответствии с планом подготовки на 2025 год проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.
Как сообщили в Минобороны, сначала были проверены теоретические знания личного состава, до сведения военных летчиков доведены условия учебно-тренировочных полетов и правила безопасности. Затем проведен контрольный осмотр вертолетов.
Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.
Военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм в ходе учебно-тренировочных полетов и успешно выполнили поставленные задачи.