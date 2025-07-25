Европа урезает помощь Украине

Четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинская власть запросила еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому союзу. Об этом в комментарии заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, пишут украинские СМИ.

«Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ Украина получила бы 4,5 млрд евро», - сообщил Мерсье.

Он добавил, что Киев подал запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года. «В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается.

Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility. По информации представителя Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ одна касается децентрализации, другая — закона о реформе АРМА, а третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд», - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, у Украины есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 млрд евро помощи до 2027 года.