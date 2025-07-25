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Трамп о вторичных санкциях против России

18:41 1006

Соединенные Штаты изучают возможность введения вторичных санкций в отношении России.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, каковы шансы того, что это произойдет менее чем через 50 дней, Трамп ответил: «Может быть».

Также Трамп оценил шансы на заключение торговой сделки с Евросоюзом как «50 на 50».

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